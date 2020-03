L'Udinese ha deciso di rimborsare i biglietti ai propri tifosi dopo la decisione di giocare a porte chiuse le gare di Serie A fino al 3 aprile per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di una scelta per niente scontata e soprattuto perché i friulani fanno parte di quelle dieci società (le altre sono Juventus, Inter, Atalanta, Brescia, Genoa, Lecce, Roma, Sampdoria e Spal) aventi il diritto di non rimborsare i propri sostenitori nel caso in cui una partita venisse rinviata per responsabilità indiretta. La Dacia Arena non verrà aperta al pubblico per le prossime quattro settimane, per il momento le gare casalinghe a porte chiuse saranno quelle con Fiorentina e Atalanta, e così la squadra bianconera ha deciso di muovere dei passi nei confronti dei propri tifosi con un bel gesto. Il Direttore Generale del club friulano, Franco Collavino, ha dichiarato:

In questo momento l’obiettivo è stare uniti essere positivi, fare le cose nel modo migliore possibile e nel pieno rispetto delle regole. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione e, in quest'ottica, i rimborsi per gli abbonati saranno operativi nei prossimi giorni, mentre, quelli per i possessori dei biglietti per Udinese – Fiorentina, già da lunedì prossimo.

Il comunicato

Questa la nota apparsa sul sito del club friulano in merito al rimborso dei biglietti ai propri tifosi: