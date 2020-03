In attesa del nuovo decreto governativo, è arrivato il comunicato del Coni sulla sospensione di tutte le competizioni sportive, Serie A compresa, fino al 3 aprile. Nel frattempo in un Mapei Stadium deserto è andato in scena Sassuolo-Brescia, ultimo recupero della 26a giornata di campionato e ultima partita prima della sospensione. Prima del match Giovanni Carnevali, ad del club neroverde non ha usato mezzi termini per definire la situazione attuale del calcio italiano ai tempi dell'emergenza Coronavirus

Sassuolo-Brescia, lo sfogo di Carnevali sul momento del calcio italiano ai tempi del Coronavirus

Prima di Sassuolo-Brescia, l'ad degli emiliani Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky della situazione del calcio italiano alle prese con il caos legato al Coronavirus. Il dirigente non ha usato troppi giri di parole: "È una situazione particolare, è un qualcosa di incredibile. Al di là dello stadio vuoto o pieno, giocare una partita di calcio non è il massimo. Serve una riflessione, capire ciò che si vuole fare in un momento in cui il calcio deve essere meno importante. Ci aspettiamo un po' di chiarezza: in questi giorni c'è stata molta confusione, partendo dal decreto che ci ha chiesto di giocare a porte chiuse per poi di fermare tutto".

Carnevali e la necessità per il calcio di fare un passo indietro sull'emergenza Coronavirus

Il Coni ha preso posizione, e ora si aspetta solo il decreto del Governo che potrebbe ufficializzare lo stop anche della Serie A. Nel frattempo quello che è accaduto in questi due giorni, deve far riflettere per Carnevali: "In questi giorni l'aspetto sportivo viene meno. E' chiaro che dal punto di vista della classifica la partita vale tanto, ma in questo momento è difficile scendere in campo. Giocare poi alle 18.30 non fa bene a nessuno, nemmeno dal punto di vista televisivo".