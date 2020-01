L'Inter manifesta la sua vicinanza alla Cina nei giorni più critici dell'emergenza Coronavirus. Il club nerazzurro ha annunciato che donerà 300.000 mascherine per uso medico alla città di Wuhan, al centro dell'epidemia diventata ormai un caso di portata internazionale. Il Gruppo Suning, proprietario dell'Inter, sta vivendo in prima persona la crisi legata al Coronavirus sul territorio cinese e ha voluto esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite anche attraverso un gesto ufficiale dell'Inter. Il Coronavirus sta iniziando ad avere un impatto anche sul mondo dello sport: dalla sospensione del campionato cinese al possibile rinvio del GP di Formula 1 in programma a Shanghai nel mese di aprile.

