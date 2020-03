Arrivano le prime reazioni dal panorama calcistico europeo all'emergenza Coronavirus. Dopo la richiesta della porte chiuse per le gare delle manifestazioni europee da parte del Ministero della Sanità spagnola e l'ipotesi di porte chiuse per la Premier League fino a fine stagione, ecco che prime che arrivano le prime decisioni dalla Francia e da parte della Ligue de Football Professionnel. Con una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore l'organismo che governa il calcio nel paese transalpino ha modificato il cerimoniale che precede le sfide dei campionati, ovvero non ci saranno più strette di mano tra arbitri, atleti e staff e dopo l'allineamento in campo i calciatori si disporranno subito sul terreno di gioco senza ulteriori convenevoli.

Il comunicato della Ligue 1

Questo il comunicato ufficiale della Ligue de Football Professionel riguardo alla situazione del Coronavirus e del calcio in Francia: