Decisioni importanti per il calcio anche in Spagna: è stato deciso che le prossime due giornate di Primera e Segunda Division si giocheranno a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Dopo le decisioni prese in Italia, dove tutte le attività sportive sono state sospese con un nuovo decreto da parte del Consiglio dei Ministri fino al 3 aprile, ecco che l'aumento delle misure contenitive messe in atto dal governo di Pedro Sanchez, con tutte le attività scolastiche interrotte nella Comunidad di Madrid, ha portato a prendere in considerazione l'ipotesi di giocare senza pubblico le prossime gare del campionato. La decisione non è arrivata come un fulmine a ciel sereno e si è basata sui rapporti inviati al Ministero della salute delle diverse comunità autonome.

Il presidente della Liga, Javier Tebas, la scorsa settimana a Madrid in un incontro con corrispondenti stranieri in Spagna aveva affermato che la federazione aveva un piano in caso di crescita esponenziale della diffusione del virus e, alla fine, con molta probabilità si è fatto ricorso proprio ad una delle misure che erano state ipotizzate: "Abbiamo aperto una Commissione all'interno de LaLiga chiamata Coronavirus che segue con il problema e abbiamo elaborato un piano d'azione per diverse città sul fatto che possa essere giocato a porte chiuse o meno".

Siviglia-Roma a porte chiuse

Dopo la comunicazione del Ministro della Sanità, Salvador Illa, è arrivata la decisione di Siviglia-Roma di giocare a porte chiuse così come Valencia-Atalanta. Ancora non ci sono decisioni certe in merito a Barcellona-Napoli e Getafe-Inter, nonostante nelle indicazioni del governo della scorsa settimana la partita dei nerazzurri fosse menzionata.

L'Uefa decide le porte chiuse per due gare

L'Uefa ha confermato questo pomeriggio che due incontri verranno giocati a porte chiuse: PSG-Borussia Dortmund di Champions League e quello di Europa League tra Olympiacos e Wolverhampton si giocheranno senza pubblico.