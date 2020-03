Dopo le nuove disposizioni previste dal decreto emanato dal Governo ieri sera e in vigore da oggi per l'emergenza Coronavirus, la Lega Pro ha ufficializzato il blocco delle partite e il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020. L'ente che governa il terzo campionato professionistico italiano ha fatto sapere che per la riprogrammazione delle gare verrà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

Il comunicato

Questo il comunicato della Lega Pro in merito al blocco delle gare a fino al 3 aprile 2020: