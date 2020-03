La Serie A andrà avanti a porte chiuse. In questo modo si cercherà di limitare al massimo i rischi di contagio da Coronavirus, scongiurando il rischio di non portare a termine il campionato. Nel frattempo la FMSI, ovvero la Federazione dei Medici Sportivi, ha stilato una sorta di vademecum per tutti gli addetti ai lavori. 21 regole per calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori, per evitare la possibilità di contrarre il virus. Il tutto è stato inserito in un documento che è stato inviato a tutte le società della Serie A.

Coronavirus, le regole per i calciatori della Serie A