È un momento molto difficile per l'Italia e per il mondo intero. L'emergenza Coronavirus ha modificato il nostro modo di vivere e la rapida diffusione del virus ha portato tutte le maggior leghe d'Europa, e in gran parte del mondo, a stoppare i tornei per non mettere a ulteriore rischio la salute degli atleti. Purtroppo ci sono diversi contagiati tra calciatori e allenatori sia in Italia che in Europa e solo questi episodi hanno portato alla sospensione dei campionati, visto che alcuni pensavano di poter andare avanti a porte chiuse. A parlare di quello che sta avvenendo in Italia e in Lombardia ci ha pensato Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia e originario di Orzinuovi. In un'intervista a Lady Radio, ha parlato del momento che stiamo vivendo e ha svelato i momenti difficili vissuti sulla propria pelle. L'ex allenatore di Genoa, Fiorentina, Verona e Parma ha parlato della situazione del suo paese:

In un paesino piccolo come Orzinuovi è bastata una partita di bocce con un paese del lodigiano per scatenare un focolaio. Ho parenti in quarantena, sono positivi ma sono a casa. I sacrifici gli stanno facendo chi sta in ospedale, i medici e gli infermieri. Forse abbiamo posticipato tutto di una settimana, troppo tardi.

Prandelli: In questo momento devi accettare la realtà

Nel corso dell'intervista Prandelli ha parlato di come questa pandemia lo abbia toccato da vicino:

In questo momento non puoi essere saggio, devi accettare la realtà. Ho perso degli amici, tifosissimi viola, è una cosa drammatica sopratutto per i familiari che non hanno potuto nemmeno stare vicino ai cari. Bisogna stare in casa, solo così possiamo aiutare le persone.

Prandelli: Tutti dobbiamo fermarci e fare un passo indietro

Infine Prandelli non ha dubbi: "Sono uno sportivo ma penso a chi soffre e a chi è contagiato. Tutti dobbiamo fermarci e fare un passo indietro. Dobbiamo acquistare una dimensione umana".