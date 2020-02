A poche ore dal turno di Europa League, che ha visto l'Inter di Antonio Conte vincere contro il Ludogorets nel silenzio di San Siro, il Coronavirus ha stravolto anche il calendario della Youth League. L'Uefa ha infatti comunicato di aver rinviato le due partite di Inter e Atalanta: previste inizialmente per martedì 3 marzo. Come evidenziato dalla nota ufficiale arrivata da Nyon, le due gare rispettivamente contro Lione e Rennes verranno infatti recuperate nei prossimi giorni: quella della squadra di Madonna verrà giocata il 10 marzo con inizio alle ore 14.00 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il match della formazione orobica sarà invece disputato il 10 o l'11 marzo alle ore 13.00 al Centro Sportivo Bortolotti di Bergamo.

I problemi del campionato Primavera

Nessuna comunicazione è invece arrivata per la partita della Juventus di Lamberto Zauri. I ragazzi bianconeri saranno dunque regolarmente in campo il 4 marzo alle ore 16, presso il centro sportivo di Torino, per sfidare il Real Madrid e cercare il passaggio agli ottavi di finale di Youth League. In seguito al virus che ha colpito molte zone del nostro paese, anche lo stesso campionato Primavera ha inevitabilmente dovuto modificare il suo programma. La Lega Serie A, di fronte all'emergenza Coronavirus, ha infatti rinviato la sesta giornata del campionato Primavera 1 e spostato tutte le gare di quel turno al prossimo 11 aprile.

Anche nel campionato Primavera 2, già vinto dal Milan con diversi turni d'anticipo, sono stati necessari i rinvii di tutte le partite del prossimo turno: "In considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese – si legge in una nota ufficiale emessa poche ore fa – la Lega B dispone il rinvio di tutte le gare dell’8ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio, ad altra data che verrà fissata sempre dalla Lega Nazionale Professionisti B".