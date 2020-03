Il campionato è fermo ? Giochiamo (e vinciamo) la nostra partita fuori dal campo. In questo “match” contro il virus, ho deciso di fare qualcosa di concreto su quelle che ritengo le tre aree principali sulle quali concentrarsi: EMERGENZA SANITARIA, RICERCA SCIENTIFICA, PREVENZIONE . MATCH EMERGENZA: Come molti stanno facendo in queste ore, è più che mai fondamentale aiutare i nostri ospedali nel dotarli delle strutture necessarie nei reparti di terapia intensiva per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19. Ho deciso quindi di creare il match della donazione partendo dalla mia regione Liguria sostenendo il progetto degli amici savonesi che hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Paolo, dove mia madre ha lavorato per tutta una vita e dove io e mio fratello siamo nati. Obiettivo: 50.000 Euro. Raggiungiamo il goal insieme, dopo di che andrò a pareggiare l’ammontare raddoppiando la cifra che ci permetterà di poter curare più velocemente aumentando i posti letto per la terapia intensiva. Abbiamo già superato i 40 mila euro! Per quello che potete donate e condividete! È importantissimo l’aiuto di tutti, anche minimo . MATCH PREVENZIONE: Sono felice e orgoglioso di annunciare che i miei compagni di squadra,che ringrazio,abbiano deciso insieme a me di donare migliaia di mascherine, occhiali, tute e kit di emergenza dalla Cina per la nostra Italia ed io come in precedenza ne pareggerò la donazione. Grazie al supporto del Consolato Generale italiano a Shanghai, presto saranno distribuiti a chi ne avrà più bisogno.⠀ ⠀ ⠀ MATCH RICERCA:Il mio contributo va all’Ospedale Spallanzani, orgoglio italiano e primo al mondo ad aver isolato il ceppo virale. L’obiettivo è quello di trovare un vaccino contro il virus! Questa volta invito gli amici giocatori a matchare la mia donazione o, a chiunque vorrà, di fare una erogazione liberale di qualunque importo. La ricerca non ha nazione e territorio.. continuiamo a supportare anche loro! ⠀ In BIO troverete un link all’interno del quale sono indicate le informazioni per partecipare al crowdfunding o per contribuire alla ricerca. Grazie per il vostro aiuto! #insiemesipuó #matchsolidale ❤️💪🏻⚽️🙏🏻

