Juventus-Inter è una delle partite del prossimo turno di Serie A che si giocherà a porte chiuse – secondo le indicazioni della Federazione e delle parole del presidente, Gabriele Gravina -. È uno degli effetti dell'emergenza Coronavirus che si è propagata anche in Italia (qui tutti gli aggiornamenti su cosa sta accadendo) causando la sospensione della maggior parte delle attività sportive e il rinvio di alcune partite del campionato.

Per evitare che il numero dei match non disputati ingolfi i calendari e renda impossibile "incastrare" le date dei recuperi, la linea emersa in queste ore è far sì che – almeno nelle zone ad alto rischio in base alla casistica comprovata dagli accertamenti clinici – gli incontri in programma si giochino ma a porte chiuse. Tra questi, quello più atteso è sicuramente il big match dell'Allianz Stadium (domenica sera, ore 20.45) che può essere decisivo per lo scudetto. Ma nel novero figurano anche altre gare della 26sima giornata: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona. Stesso copione anche per l'Inter che giovedì prossimo affronterà il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale.

Perché gli spettatori non siano del tutto penalizzati c'è un'opzione che al momento ha preso piede. Una valutazione allo studio è la possibilità che la partita venga trasmessa in diretta tv e in chiaro. Una decisione che, se confermata, sarebbe dettata unicamente dalla situazione di emergenza nazionale in cui versa il Paese.

È stato il quotidiano torinese, La Stampa, a rilanciare questa notizia chiarendo anche qual è il ragionamento alla base della possibile scelta. Mandare in onda il derby d'Italia in chiaro è oggetto di una riflessione che vede protagonisti la Lega Serie A e Sky a causa dell'eccezionalità e delle condizioni di difficoltà del momento.