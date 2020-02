Il caso Juventus-Inter continua a tenere banco in Serie A. L'ipotesi di una disputa del match a porte chiuse domenica sera, per effetto dell'emergenza Coronavirus, sembrava la più probabile, al netto delle discussioni sulla diretta televisiva in chiaro del match. Nelle ultime ore però, come riportato da La Stampa, si starebbe valutando anche l'ipotesi di uno slittamento a lunedì 2 marzo, ovvero quando i provvedimenti per contenere il contagio dovrebbero essere già terminati. Una prospettiva che complicherebbe però ulteriormente i calendari, alla luce delle partite infrasettimanali di Coppa Italia.

Coronavirus, perché Juventus-Inter potrebbe essere spostata a lunedì

Secondo quanto riportato da La Stampa, Juventus-Inter potrebbe essere spostata a lunedì 2 marzo. Il match inizialmente in programma domenica 1° marzo alle 20.45 (dovrebbe giocarsi a porte chiuse per limitare i rischi del contagio del coronavirus), si giocherebbe così il giorno successivo. Il motivo di questa scelta? La possibilità magari di far disputare la partita a porte aperte, visto che i provvedimenti del Governo per limitare gli effetti dell'epidemia scadono domenica 1° marzo. Una situazione dunque che risolverebbe anche il problema relativo alla possibile trasmissione in chiaro della partita (domenica) bloccata dalla Legge Melandri.

Juventus-Inter di lunedì, problemi per le semifinali di Coppa Italia

Questa soluzione di certo non risolverebbe tutti i problemi, visto che bisognerebbe discutere anche sull'orario essendo già in programma alle 20.45 Sampdoria-Verona. Il vero ostacolo però è rappresentato dai match di Coppa Italia in programma la prossima settimana. La Juventus infatti scenderà in campo mercoledì 4 marzo allo Stadium contro il Milan nel match valido per la semifinale, con l'Inter che invece sarà impegnata giovedì contro il Napoli. Un calendario molto complicato dunque che rischia di diventare infuocato nelle prossime settimane in caso di ulteriori rinvii.