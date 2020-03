Ai tempi del Coronavirus anche il calcio si adegua, seguendo le norme sanitarie imposte per il contenimento del contagio ma anche offrendosi quale spalla importante per qualsiasi sensibilizzazione che permetta una percezione meno preoccupante dell'emergenza dichiarata. Così, la Rosa attraverso la sua Fondazione benefica Roma Cares ha deciso di fare qualcosa di concreto, donando all'Ospedale Spallanzani migliaia di mascherine.

L'iniziativa a supporto degli ospedali

Una scelta che la società giallorossa ha comunicato ufficialmente sui suoi canali social, quale modo concreto di dare un aiuto a tutte le strutture sanitarie che da giorni stanno lottando per far tornare la popolazione alla normalità contenendo in ogni modo il contagio. E, come all'Ospedale Spallanzani di Roma, nelle strutture ospedaliere ci sono moltissimi dottori e operatori sanitari che mettono a rischio la propria vita, per il bene comune, per combattere "la battaglia per salvare la vita alle persone che sono state infettate"

Il rimborso dei biglietti ai tifosi

La Roma è in prima linea nella lotta al contagio. Come tutti i club di Serie A ha ricevuto e messo in pratica le norme che il Governo ha imposto per poter proseguire ad allenarsi e giocare le partite. Ma ha sempre avuto un occhio di riguardo anche verso altri aspetti, come il rimborso del biglietto verso i propri tifosi, impossibilitati nel poter assistere alle prossime gare visto l'obbligo delle porte chiuse.

Il video di Fonseca e dei giocatori

Non solo. Il tecnico Fonseca ha anche mostrato cinque consigli personali, insieme a Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan, Tecla Pettenuzzo e Camelia Ceasar della squadra femminile. Il tutto per sensibilizzare le persone sfruttando la propria notorietà e permettere maggior prevenzione contro il Coronavirus.