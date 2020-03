Anche in Spagna c'è una piena emergenza per il Coronavirus. Le prossime due giornate di campionato potrebbero essere rinviate (sia quelle della Liga che della Seconda Divisione), intanto è stata ufficialmente la finale di Coppa del Re, quelle che devono giocare la Real Sociedad e l'Athletic Bilbao. La partita era in programma per sabato 18 aprile, nelle prossime settimane verrà resa nota la nuova data della finale.

Finale di Coppa del Re tutta basca dopo 110 anni

La scorsa settimana la Real Sociedad e l'Athletic Bilbao si sono qualificate per la finale di Coppa del Re. I bianco-azzurri hanno vinto 1-0 in casa del Mirandes (dopo aver ottenuto il successo anche nella gara di andata), mentre l'Athletic è stato sconfitto 2-1 a Granada, ma è passato in virtù dell'1-0 dell'andata. La Real nei quarti aveva vinto al Bernabeu, mentre i biancorossi sempre nei quarti di finale hanno eliminato il Barcellona. La partita è attesissima, ma ovviamente ora tutto passa in secondo piano. La federazione ha fatto sapere che più avanti verrà trovata una data per la finale. Sceglierla, sperando che ovviamente i problemi quelli seri si risolvano nel minor tempo possibile, non è molto complicato. Perché le due squadre finaliste non disputano le coppe europee, che in realtà al momento sono anch'esse condizionate da questa emergenza, e quindi possono giocare in pratica in ogni momento, non avendo ulteriori impegni.

Emergenza Coronavirus anche in Spagna

Il Coronavirus, che in realtà ufficialmente si chiama COVID 19, è un problema che riguarda ormai tutto il mondo, tanto da far dichiarare all'OMS la Pandemia. Anche in Spagna i problemi iniziano a essere molto seri. E pure il calcio, al di là del rinvio della finale di Coppa del Re, sarà molto condizionato, come accade esattamente in Italia. Le prossime due giornate potrebbero essere rinviate.