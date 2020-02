Dopo la comunicazione del rinvio delle due giornate di Serie C, quella infrasettimanale e quella della prossima settimana, ecco che è arrivata anche la decisione di rinviare l'intera giornata del campionato Primavera in programma nel prossimo weekend in seguito all'emergenza Coronavirus. La data del recupero è già stata individuata e si tratta di sabato 11 aprile 2020.

Il comunicato della Lega sul campionato Primavera

Questa la nota pubblicata sul sito della Lega Calcio poco fa in merito al rinvio della prossima giornata del campionato Primavera 1 TIM:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6ª giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente.

Il calcio giovanile si ferma per il Coronavirus

Oltre allo stop dei campionati, alcune società calcistiche hanno ritenuto opportuno stoppare le attività del settore giovanile in modo da rispettare le ordinanze emanate dai rispettivi consigli regionali e dal Ministero della Salute: dei club hanno fermato gli allenamenti solo nella giornata odierna mentre altri hanno deciso di interrompere fino al prossimo weekend.

In alcuni casi, come quello della Lombardia, era piuttosto prevedibile visto che il Comitato regionale della Figc aveva comunicato lo stop assoluto fino a domenica 1 marzo per l'attività del calcio giovanile e dilettantistico, allenamenti compresi.