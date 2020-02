L'emergenza Coronavirus in Italia ha effetti anche sul mondo dello sport. Sospesi e rinviati a data da destinarsi numerosi eventi in programma nel week-end nel Nord Italia. La prefettura della città di Piacenza ha disposto lo stop di tutte le attività previste nel fine settimana, con la Lega di Serie C che ha rinviato dunque il match tra Piacenza e Sambenedettese. Non si giocherà anche la gara di Serie D tra Fiorenzuola e Lentigione, mentre in Lombardia, il Comitato regionale della Lega Dilettanti ha "annullato" 42 sfide. Conseguenze anche nel calcio femminile, nell'hockey e nel volley.

Coronavirus, rinviata Piacenza-Sambenedettese in Serie C, Fiorenzuola-Lentigione in Serie D e Cremonese-Brescia di Primavera

Anche il calcio nostrano fa i conti con l'emergenza Coronavirus, che ha già causato la morte di due persone nel Nord Italia. Il Prefetto di Piacenza ha ordinato la "sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste per il 22 e il 23 febbraio 2020". La Lega Serie C ha dunque rinviato il confronto tra Piacenza e Sambenedettese, in programma per domenica alle ore 15 allo Stadio Garilli. Niente da fare anche per Cremonese-Brescia valida per il campionato di Primavera 2. Non si giocheranno anche due partite di calcio femminile, ovvero quello di Serie B tra l'ASD Riozzese e Cesena e quello di Primavera tra la Riozzese e il Tavagnacco. Nel campionato di Serie D invece niente da fare per Fiorenzuola-Lentigione, Mantova-Fanfulla, Progresso-V.Carpaneto, Crema-Forlì e Este-Mestre. Si fermeranno anche Volley, Basket e Rugby

Coronavirus, 42 partite sospese in Lombardia

L'emergenza Coronavirus ha costretto i vertici del calcio a fermare anche 42 partite in Lombardia (su un totale di 502 match in programma). Si tratta di eventi dilettantistici, per una lista che potrebbe anche aumentare anche alla luce delle difficoltà dei tesserati di raggiungere il luogo delle partite. Sono soprattutto di incontri in programma nel lodigiano ma anche nella zona di Milano e Pavia.

Coronavirus, l'elenco di tutte le partite di calcio rinviate in Italia categoria per categoria