Una splendida iniziativa per provare ad accorciare le distanze almeno virtualmente, in questi difficili giorni contraddistinti dall'emergenza Coronavirus. Il Napoli attraverso i suoi canali social, ha organizzato un vero e proprio flash-mob, invitando i suoi tifosi e i cittadini partenopei ad affacciarsi a balconi e finestre alle ore 19.45, per cantare all'unisono "Un giorno all'improvviso", il celebre coro che contraddistingue il popolo azzurro.

Il Napoli lancia un flash-mob per combattere la solitudine nei giorni del Coronavirus

Hanno fatto il giro del mondo le immagini dei flash-mob andati in scena a Napoli e in altre zone d'Italia nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi. Tanti cittadini si sono ritrovati uniti, a distanza, nel cantare l'inno nazionale, o altri pezzi rappresentativi del Belpaese affacciandosi a balconi e finestre. Un segnale forte, un modo di sentirsi vicini nonostante le restrizioni legare alle misure per limitare al massimo il rischio di ulteriori contagi da Coronavirus, in un momento a dir poco difficile. Anche il Napoli, attraverso i suoi profili social ha voluto organizzare un'iniziativa di questo tipo, lanciando un appello sui suoi canali social.

