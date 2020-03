Attraverso i suoi canali social, la Lega Serie A si è momentaneamente congedata dai suoi tifosi. Nel day after del Consiglio Federale, in cui sono state messe sul tavolo diverse opzioni per la ripresa del campionato dopo la sospensione fino al 3 aprile, per l'emergenza Coronavirus, l'organo calcistico del massimo torneo ha voluto dare l'arrivederci ai suoi tifosi. Il tutto con un messaggio di speranza per tifosi e appassionati: "Andrà tutto bene"