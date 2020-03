È stato un weekend piuttosto complesso in Bundesliga. Dopo l'episodio che ha visto protagonisti i tifosi del Bayern Monaco in casa dell'Hoffenheim, ecco che arriva un'altra situazione piuttosto controversa da Lipsia. Ieri alla Red Bull Arena si è giocata la sfida fra Red Bull Lipsia e Bayer Leverkusen ma al momento dell'ingresso nello stadio alcuni tifosi giapponesi, che erano ospiti di uno sponsor del club tedesco, sono stati invitati ad andarsene a causa dell'allarme Coronavirus che sta prendendo sempre più corpo anche in Germania. Un episodio davvero triste e di fronte al quale i sostenitori giapponesi non hanno potuto far altro che prenderne atto e sono tornati nella struttura che li ospitava.

Il comunicato del Lipsia

Nelle scorse ore, tramite un comunicato, il club tedesco si è scusato pubblicamente per l'accaduto e ha invitato i tifosi giapponesi ad assistere a una delle prossime gare che la squadra allenata da Julian Nagelsmann disputerà alla Red Bull Arena: