"Non si fa distinzione alcuna, il rischio è serio, per tutti". Così, il Ministro della Sanità Jaime Manalich ha ufficializzato la decisione da parte del Governo di porre a isolamento obbligatorio i calciatori che ritorneranno in patria in vista della partita della Nazionale cilena contro l'Uruguay e poi contro la Colombia. Una scelta chiara, che non ammette eccezioni in un momento in cui l'emergenza sanitaria da Coronavirus si sta diffondendo su scala internazionale.

Tra i giocatori cui si è fatto riferimento ci sono anche quelli che giocano in Europa e sono papabili di convocazione, come Arturo Vidal (Barcellona), Alexis Sanchez (Inter) e Gary Medel (Bologna). Per tutti loro, così come per tutti i compagni di rientro in Cile, verrà richiesta la quarantena preventiva, un periodo di 14 giorni che potrà essere trascorso o mettendosi a disposizione della Federcalcio e le sue strutture oppure potrà essere trascorso nelle proprie abitazioni.

La decisione del Governo cileno: quarantena per chi rientra nel Paese da zone a rischio

"Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus" ha spiegato il Ministro Manalich in previsione del rientro dei calciatori dai rispettivi club per le due gare previste il 26 marzo e il 31 marzo 2020. Una misura di contenimento che si allinea alle decisioni prese in queste settimane dalle varie federazioni e organismi del calcio internazionale. Mentre in Italia, la Serie A, così come tutte le manifestazioni sportive sono sospese fino a fine mese, in altri Paesi si sta procedendo ad una restrizione sempre più serrata.

La situazione del calcio internazionale per il Coronavirus tra gare sospese e porte chiuse

In Premier League è stata sospesa una gara di campionato (Manchester City-Arsenal), la prima, per la quarantena richiesta ai giocatori dell'Arsenal dopo essere entrati in contatto con il presidente dell'Olympiakos, risultato positivo. In Champions è ufficiale la gara a porte chiuse tra Psg e Borussia Dortmund, altre partite sono a forte rischio rinvio (come Inter-Getafe).