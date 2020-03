Si sta valutando il modo migliore per raggiungere Barcellona, seguendo procedure e tutte le misure d'emergenza in atto per arrivare al Camp Nou e poter disputare il secondo atto dei propri ottavi di finale di Champions League. Il Napoli è al lavoro, tra voli charter, contatti costanti con le autorità spagnole, un filo diretto anche con quelle di Barcellona per far sì che tutto funzioni senza intoppi. Perché, ad oggi, la sfida tra i catalani e gli azzurri di Gattuso si disputerà, a porte chiuse, ma si giocherà.

Le dichiarazioni del portavoce del Barcellona: si gioca regolarmente

Rassicurazioni arrivano in modo ufficiale dallo stesso club azulgrana da dove è giunto un comunicato che conferma la volontà della società spagnola di disputare l'incontro. "Nessun giocatore ci ha chiesto di non giocare la partita. Qualche giorno fa c'è stata una riunione con gli atleti e con i dipendenti del club sulle misure che avremmo preso in vista del match contro il Napoli. Inoltre, abbiamo risposto a dubbi e domande. Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela e nessuno ha detto di non voler scendere in campo"

Così il portavoce ufficiale del Barcellona, Josep Vives ha fugato le ultime speculazioni che avevano messo in dubbio la partita, facendo estrema chiarezza e confermando la disponibilità di ricevere la delegazione napoletana e permettere lo svolgimento regolare dell'incontro. Dubbi erano sorti con il proliferare dell'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo anche la Spagna e soprattutto, a cavallo delle forti dichiarazioni del presidente del Getafe che non ha alcuna intenzione di arrivare a Milano per giocare il match contro l'Inter a San Siro.

Monitoraggio costante, situazione in evoluzione di ora in ora

Intervenuto ai microfoni del "Partidazo del COPE", il portavoce ufficiale azulgrana ha confermato che la partita si svolgerà regolarmente, in un Camp Nou blindato e con effettive misure restrittive a livello sanitario: "La situazione è in evoluzione e cambia di ora in ora, ma al momento giocheremo senza alcun tipo di problemi. I nostri giocatori sono costantemente monitorati, non credo vi siano test specifici non essendoci al momento alcun bisogno".