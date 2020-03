Oramai è emergenza. Non si può definire altrimenti, anche se il mondo del calcio per l'ennesima volta ha provato a nascondere la polvere sotto il tappeto. Tante le squadre in quarantena, spontanea o obbligata, sempre più i giocatori che si ritrovano positivi ai test anti Coronavirus. In tutto il mondo, non solo in Italia, primo grandissimo focolaio oltre alla Cina. E lo stop del calcio ha portato a questa situazione visto che, tra tentennamenti, decisioni e ripensamenti, lo stop effettivo è arrivato con massimo ritardo, solamente il 9 marzo scorso.

Nel frattempo, la pandemia ha avuto modo di attecchire, di espandersi in modo subdolo e silenzioso, all'interno del mondo dello sport. Non si contano più i casi di positività, prima pochi e isolati, poi plurimi, infine moltissimi, troppi da poter elencare ad uno ad uno. Ogni disciplina ne può annoverare diversi, nessuno sport è rimasto immune e così adesso si paga un prezzo altissimo, mentre l'emergenza sanitaria nazionale non accenna calare.

I calciatori positivi al Coronavirus

Piano piano sono arrivati altri responsi sul contagio in Serie A: Rugani (Juventus), Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Thorsby e Colley (Sampdoria), Vlahovic (Fiorentina). In Inghilterra, Premier League il tecnico dell'Arsenal (Mikel Arteta), Callum Hudson-Odi (Chelsea) e almeno altri tre giocatori del Leicester al momento rimasti anonimi. In Italia sono tanti, ma c'è da dire che il primo tampone positivo è arrivato dalla Germania. È stato Timo Hubers, difensore dell’Hannover, in Bundesliga, insieme al suo compagno Janners Horn, Fabian Nürnberger (Norimnberga).

Le squadre in quarantena per il Covid-19

Un Serie A sono praticamente quasi tutte le principali squadre a essersi messe in quarantena. La Juventus, l'Inter, la Sampdoria, la Fiorentina, il Verona. C'è anche il Real Madrid in isolamento forzato dopo aver trovato un cestista – che condivide parti del centro di allenamento – positivo al tampone anti virus. In Inghilterra, almeno tre società: Arsenal, Chelsea e Leicester.