Tempi duri per Heung-min Son. Il duttile attaccante del Tottenham che pochi giorni fa ha rimediato un grave infortunio al braccio, sarà costretto a mettersi in auto-isolamento per due settimane. Una situazione figlia del suo ritorno in patria, dove si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto infortunato. Prima di riapprodare a Londra, il calciatore dovrà osservare un periodo di "quarantena" essendo proprio la Corea del Sud uno dei Paesi più colpiti dal Coronavirus.

Son torna dalla Corea del Sud e si mette in quarantena per il Coronavirus

Heung-Min Son, sarà costretto ad auto-isolarsi per due settimane dopo il ritorno dalla Corea del Sud, a causa dell'epidemia di Coronavirus. Il calciatore nelle scorse settimane, quando non era ancora scoppiata l'emergenza internazionale, aveva ottenuto il via libera dal Tottenham al ritorno in patria per sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo la frattura al braccio destro. Il 27enne si è recato dunque a Seoul, a sole 150 miglia da due delle aree più colpite del Paese, prima che fossero introdotti i protocolli governativi sui viaggi da e verso la Corea. Ora la situazione è cambiata, e Son dovrà osservare un periodo di quarantena di 15 giorni, seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Le parole di Mourinho sull'isolamento di Son

Sulla vicenda è intervenuto José Mourinho che non ha potuto che prendere atto della situazione del suo giocatore: "Penso che i consigli migliori vengano dalle autorità, vengano dal governo. Non farò alcun commento, non sono nessuno, non sono uno specialista. Ricevo solo la consulenza legale e ciò che il mio club riceve dalle autorità e ovviamente seguiamo tutto. Ecco perché sto dicendo che per Sonny quando tornerà da Seoul dovremo seguire i protocolli e non lo avremo immediatamente qui". Difficile dire al momento dove Son vivrà il suo periodo di isolamento: "Non so come essere specifico con quello, so solo che dobbiamo seguire alcuni protocolli di sicurezza".