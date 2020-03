L'amichevole di lusso tra Germania e Italia in programma il 31 marzo a Norimberga, si giocherà a porte chiuse. Anche al Max Morlock Stadium dunque saranno adottati tutti i provvedimenti restrittivi per ridurre al massimo il rischio di possibili nuovi contagi per il Coronavirus. La decisione, come si legge in una nota ufficiale della Federcalcio tedesca, è stata presa sulla base di requisito vincolante del governo bavarese

Germania-Italia, a porte chiuse l'amichevole del 31 marzo a Norimberga

Anche la supersfida internazionale tra Germania e Italia, in programma a Norimberga il prossimo 31 marzo sarà oggetto di restrizioni legate all'emergenza Coronavirus. Come annunciato in un comunicato dalla Federcalcio tedesca, l'amichevole si disputerà a porte chiuse, sulla base di un requisito vincolante del governo bavarese. Niente tifosi dunque, e pochissimi addetti ai lavori (il numero minimo indispensabile alla corretta disputa del match, e per la sua trasmissione televisiva), con lo scopo di contrastare l'ulteriore diffusione del virus, anche sul suolo tedesco.

Coronavirus, inevitabile far disputare Germania-Italia a porte chiuse

Una sfida mai banale quella tra Germania e Italia, due squadre considerate tra le favorite in vista dei prossimi Euro 2020 (la competizione resta a rischio per l'emergenza Coronavirus). A tal proposito sulla decisione di farla disputare a porte chiuse è intervenuto il Segretario Generale della Federazione tedesca DFb, Curtius che ha dichiarato: "Prima di tutto, viene la salute. Siamo in contatto quotidiano e intenso con le autorità responsabili e confidiamo nella loro esperienza. Le autorità hanno ora stabilito linee guida chiare per le quali siamo molto grati in questa situazione difficile e complessa. Anche se c'è amarezza, è chiaro che questa sfida debba svolgersi di fronte a spalti vuoti". La DFB ha già provveduto a fornire indicazioni per il rimborso dei biglietti, spiegando la procedura sul suo portale