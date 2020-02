La pandemia del coronavirus che ha messo in ginocchio la Cina e che sta lentamente ma in modo costante diffondendosi anche in Europa, creando preoccupazione e allarmismo, è al centro delle attenzioni anche del mondo dello sport e del calcio, in particolare in Italia visto che è la disciplina più seguita e amata. Dopotutto, in cina è stato bloccato l'intero sistema sportivo, con un decreto del Governo che ha sospeso a tempo indeterminato il campionato e ogni altra disciplina. Un'epidemia che ha frenato anche trasferimenti e viaggi, con diversi calciatori che erano andati in Cina negli anni passati attirati dai facili guadagni che oggi starebbero cercando di lasciare subito il Paese.

La pandemia che condiziona anche il mondo dello sport

Una paura in parte infondata, ma un malessere di fondo che coinvolge tutti con l'ansia che possa accadere qualcosa di irreparabile. Così, sfruttando la propria visibilità, molte stelle dello sport e non solo hanno provato a rassicurare un po' tutti, creando un cordone di solidarietà fondamentale in questi momenti difficili, allontanando il pericolo di facili isolamenti.

La solidarietà di Totti via social

Per questo, Francesco Totti non si è tirato indietro: attraverso i social network, l'ex capitano e bandiera della Roma – conosciuto e amato anche in Asia – ha voluto manifestare tutta la propria solidarietà alla popolazione cinese colpita dal coronavirus: "Cari amici cinesi, so che è un periodo molto particolare, mi raccomando forza e non mollare". Sul profilo Twitter dell'ambasciata italiana a Pechino, l'ex '10' giallorosso e della nazionale ha voluto mandare il suo personale incoraggiamento alla popolazione cinese colpita dall'emergenza per il coronavirus.

Lo stop del governo cinese

Per evitare problemi e pericoli a tifosi, atleti e tesserati, il Governo cinese intanto ha confermato la sospensione a tempo indeterminato di ogni attività sportiva, chiudendo le porte all'inizio della stagione regolare del massimo campionato di calcio, ma intervenendo anche nelle altre discipline, incluso il mondo dei Motori con i Gran Premi in programma nel palinsesto mondiale, al momento, a rischio.