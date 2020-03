La partita di giovedì prossimo tra l'Olympiacos e il Wolverhampton, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus. Domenica il governo greco aveva annunciato che tutti gli eventi sportivi professionistici per le prossime due settimane si sarebbero giocati senza spettatori a causa della diffusione dell'epidemia e oggi l'Uefa ha confermato che non ci sarà pubblico allo stadio Geōrgios Karaiskakīs. L'ente che governa il calcio europeo, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato che PSG-Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse e nella stessa nota ha annunciato lo stesso provvedimento per tra greci e inglesi. In una nota ufficiale i Wolves hanno commentato così la decisione:

Purtroppo, la decisione è stata ora confermata e tutte le parti devono sottomettersi alla comunicazione ufficiale imposta dalle autorità greche competenti. Condividiamo la delusione di tutti i nostri sostenitori che saranno interessati da questa decisione e possiamo confermare che tutti i rimborsi dei biglietti delle partite verranno elaborati nelle prossime 48 ore.

Siviglia-Roma a porte chiuse

Stesso discorso per Siviglia-Roma. La gara in programma al Sanchez-Pizjuan giovedì sera si giocherà a porte chiuse: la decisione che era già nell'aria da diversi giorni ed è stata presa dal Consiglio Interritoriale del Sistema Nazionale di Salute, in coordinamento con il Ministero della Sanità spagnolo. È molto probabile che anche il ritorno della sfida tra giallorossi e andalusi, previsto per il 19 marzo 2020 allo stadio Olimpico di Roma, si giochi senza pubblico ma dopo la decisione di interrompere tutti gli eventi sportivi da parte del Governo arrivata questa sera bisognerà capire quali decisioni verranno prese in merito ad ogni singolo caso.