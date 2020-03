L'impatto di Christian Eriksen sul calcio italiano non è stato dei migliori. Il centrocampista danese che per ora non sembra aver convinto tatticamente Antonio Conte, come se non bastasse ha vissuto una vera e propria disavventura. Il calciatore è finito in isolamento, come tutti i suoi compagni di squadra, dopo la positività al Coronavirus di Daniele Rugani della Juventus, ultima avversaria dei nerazzurri. Eriksen però è stato costretto a traslocare visto che l'albergo milanese in cui risiedeva è stato costretto a chiudere proprio per le conseguenze dell'emergenza legata alla pandemia.

Christian Eriksen in isolamento in albergo per l'emergenza Coronavirus

Christian Eriksen è stato il principale colpo di mercato dell'Inter nella finestra di mercato invernale. Non essendo riuscito a trovare subito casa, il danese si è trasferito in un albergo del capoluogo lombardo. Anche l'ex Tottenham, come tutti i giocatori e lo staff dell'Inter, è finito in isolamento preventivo, dopo il caso della positività al Coronavirus di Daniele Rugani della Juventus. La squadra nerazzurra infatti è stata l'ultima ad affrontare i bianconeri in Serie A prima della sospensione

Eriksen costretto al trasloco dopo la chiusura dell'albergo milanese

Eriksen ha dovuto fare i conti però con le conseguenze dell'emergenza Coronavirus. L'albergo in cui risiedeva, come riportato da La Repubblica, è stato costretto a chiudere proprio a causa della cancellazione delle prenotazioni scaturita dal decreto governativo. Ecco allora che lo staff dell'Inter ha dovuto trovare una nuova abitazione per il calciatore danese. Quest'ultimo potrà dunque proseguire nel suo periodo d'isolamento, seguendo una speciale tabella personalizzata per gli allenamenti, aspettando come tutti che il peggio sia alle spalle.