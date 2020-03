Eintracht-Basilea è uno dei match in programma questa sera per gli ottavi di finale di Europa League. Le autorità svizzere hanno detto no alla disputa della sfida di ritorno in terra elvetica alla luce dell'emergenza Coronavirus. Una situazione che ha spinto l'Uefa a pensare ad una soluzione alternativa. Anche il match in programma il prossimo 19 marzo potrebbe giocarsi a Francoforte, sempre a porte chiuse. Il tutto a meno di ulteriori decisioni, e rinvii.

Eintracht-Basilea di Europa League, andata e ritorno a Francoforte per l'emergenza Coronavirus

La doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht e Basilea dovrebbe disputarsi a Francoforte. Sia il match d'andata, che quello di ritorno dunque dovrebbe giocarsi in terra tedesca come annunciato dalle "aquile" in un comunicato ufficiale: "La seconda tappa contro il Basile si terrà a Francoforte – con riserva di ulteriori sviluppi imprevedibili. A causa della situazione attuale con il Coronavirus, il gioco dovrà probabilmente svolgersi anche a porte chiuse". Dunque non solo il match in programma stasera, ma anche quello del 19 marzo si giocherà in Germania, non potendo essere disputato sul suolo svizzero.

La partita potrebbe anche essere rinviata più avanti

Nei giorni scorsi il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera aveva chiuso ad ogni possibilità di una disputa di Basilea-Eintracht Francoforte in terra elvetica. Una situazione legata all'emergenza Coronavirus, che ovviamente ha spinto l'Uefa a studiare un'altra soluzione. Ecco allora la scelta di giocare entrambe le gare in Germania, ovviamente a porte chiuse. Non è da escludere però che da qui al 19 marzo la partita potrebbe essere rinviata, anche alla luce di eventuali nuovi contagi nel calcio tedesco.