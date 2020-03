Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene #NoFakeNews#coronavirus

Dopo la smentita da parte della Juventus sulla voci di una possibile positività al Coronavirus di Paulo Dybala è stato lo stesso calciatore argentino attraverso il suo profilo Twitter a rompere il silenzio e a bollare come "fake news" le voci che erano circolate nelle ultime ore. La squadra bianconera, con i membri dello staff, i dirigenti, gli accompagnatori e i dipendenti; dopo la positività di Daniele Rugani al Covid-19 è in isolamento volontario, alcuni al J-Hotel e altri nelle loro abitazioni, in osservanza delle disposizioni sanitarie attualmente vigenti.

La Joya era stato grande protagonista della sfida vinta dalla Juve contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato con un bellissimo gol a pochi minuti dal suo ingresso in campo: Dybala ha concretizzato un'azione fatta di 16 tocchi in totale, 7 passaggi e con una definizione che ha visto il numero 10 dribblare in maniera sontuosa Young e battere Handanovic con un tocco d'esterno sinistro davvero straordinario.

Rugani e Gabbiadini positivi al Covid-19

Al momento gli unici calciatori di Serie A positivi al Covid-19 sono Daniele Rugani della Juventus e Manolo Gabbiadini della Sampdoria. I bianconeri, così come già anticipato prima e comunicato ieri dalla società stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare e lo stesso è accaduto anche per l'Inter, ultima squadra ad aver affrontato la Juventus in Serie A. Stessa sorte è toccata alla Samp di Claudio Ranieri e all'Hellas Verona, che domenica ha giocato a Genova contro i blucerchiati il recupero della giornata numero 26 del campionato di Serie A 2019/2020.