🇮🇹 In questo momento difficile vi sono vicino. Italia non mollare. Siate come il sole che tramonta ma non si dimentica mai di risorgere. • • 🇧🇷 Neste momento difícil, estou junto com vocês. Itália não desista. Seja como o pôr do sol mas nunca se esqueça de subir novamente. #italia #italy

