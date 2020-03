Cristiano Ronaldo direttamente da Madeira, dove è in quarantena, ha rotto il silenzio sui social. Il bomber portoghese della Juventus, in un lungo messaggio si è detto preoccupato per la situazione relativa all'emergenza Coronavirus, evidenziando la necessità di seguire alla lettera i consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Parole di vicinanza a tutti coloro i quali stanno lottando contro il virus, come il compagno di squadra Daniele Rugani, e per i professionisti del mondo sanitario.

Ronaldo in quarantena a Madeira, il messaggio sui social

La positività del compagno di squadra alla Juventus Daniele Rugani ha spinto anche Cristiano Ronaldo a mettersi in isolamento. Il bomber portoghese è rimasto dunque a Madeira dove si era recato per stare vicino a mamma Dolores colpita da ictus. Il calciatore ha rotto il silenzio social, parlando dell'emergenza Coronavirus, e dimostrandosi preoccupato: "Il mondo sta attraversando un momento molto difficile che richiede la massima cura e attenzione da parte di tutti noi. Vi parlo oggi non da calciatore ma da figlio, da padre, da essere umano preoccupato per i recenti sviluppi che riguardano il mondo intero. E' importante seguire i consigli dell'Oms e dei governi su come gestire questa situazione".

Ronaldo il ringraziamento ai professionisti del mondo sanitario per il lavoro per l'emergenza Coronavirus

CR7 ha voluto anche sottolineare la necessità di attenersi dunque alle indicazioni per contenere l'emergenza Coronavirus. Il tutto dimostrandosi vicino non solo a chi sta lottando con la malattia, come il compagno Rugani, ma anche a chi sta facendo un lavoro straordinario per salvare la vita di tante persone: "Proteggere la vita umana deve venire prima di qualsiasi altro interesse – scrive ancora CR7 – I miei pensieri vanno a tutti quelli che hanno perso qualcuno di caro e sono vicino a quanti stanno lottando contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Voglio anche dare il mio sostegno a quei fantastici professionisti del mondo sanitario che mettono la propria vita a rischio per salvare gli altri".

