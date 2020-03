Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A positivo al Coronavirus. I compagni di squadra della Juventus sono in quarantena, i giocatori dell'Inter pure, avversari dei bianconeri domenica scorsa. In Portogallo è rimasto Cristiano Ronaldo, lì si era recato l'attaccante per visitare la madre, che la scorsa settimana aveva avuto un ictus. Il giocatore è rimasto in patria, perché l'attività calcistica è ferma. CR7 sta bene e non ha alcun tipo di sintomo. Sono stati controllati anche tutti i suoi familiari.

Nessuna infezione per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quando è andato all'Ospedale Centrale di Funchal ha rispettato tutte le condizioni di sicurezza. Lo ha riferito il presidente del governo regionale di Madeira, Miguel Albuquerque che ha anche rassicurato tutti sullo sportivo più illustre e più vincente della storia del Portogallo, che era tornato a casa il giorno dopo la partita Juventus-Inter:

Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione. Sia l'atleta che la sua famiglia sono asintomatici.

Il servizio sanitario portoghese ha controllato CR7

In una conferenza stampa a Funchal si è parlato anche delle misure aggiuntive per contenere la pandemia di Covid19 stabilite in Portogallo, dove sono state sospese tutte le autorizzazioni per l'attracco di navi da crociera e di yacht. Il segretario regionale della Sanità, Pedro Ramos, ha ribadito che Ronaldo è stato controllato dal servizio sanitario regionale prima di incontrare sua madre, Dolores Aveiro. Quindi, come ha riferito ‘Record', tutti in Portogallo hanno voluto rassicurare su Ronaldo, che ora si trova in una sorta di qualità di quarantena volontaria.