L'emergenza da Coronavirus non finisce, anzi. Le misure adottate dal Governo restano quelle di massima allerta e di restrizioni precise a tutela della salute dei cittadini. L'obiettivo è frenare l'epidemia, invertire il processo tra infettati e guariti, per poter tornare il prima possibile alla normalità. In tutti i settori, calcio incluso. Proprio il mondo del pallone sta facendo discutere l'Italia intera tra rinvii, porte aperte e porte chiuse.

L'ultimo cortocircuito, ieri pomeriggio con il rinvio di Juventus-Milan in programma questa sera a porte "semiaperte" e poi definitivamente posticipata a data da stabilirsi. L'ennesimo testacoda di una Lega che fatica a trovare equità di trattamento e una linea ferrea e coerente. Si è già scatenato il pandemonio, con le violente proteste del presidente dell'Inter, Steven Zhang, al più presto deferito e probabilmente inibito, ma anche da altre parti si grida al ‘campionato falsato'.

Conte: decisioni le prende la Lega

L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. ((Giuseppe Conte)

In tutto questo, il Governo, nella figura del suo Primo Ministro, Giuseppe Conte, sta lavorando all'emergenza e ha indicato la Lega Calcio quale unica referente e responsabile nell'applicare le misure necessarie per rispettare direttive e ordinanze. Insomma, se si giocherà a porte chiuse o se si deciderà per un nuovo rinvio, lo decideranno autonomamente i vertici del pallone, il Governo non è competente in materia.

La proposta ‘a porte chiuse' per un mese

Il presidente del Consiglio questa mattina incontrerà i ministri e si discuterà anche del suggerimento arrivato dal Comitato scientifico del Governo. Si tratta di una proposta per giocare a porte chiuse per un mese per le manifestazioni sportive. Il pensiero di Conte è stato chiaro: "Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite"