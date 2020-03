Anche l'Europa del calcio si ritrova a fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Sono già diverse le partite di Champions ed Europa League che si disputeranno a porte chiuse. L'ultima comunicazione ufficiale riguarda la sfida tra il Bayern Monaco e il Chelsea in programma mercoledì 18 marzo. La sfida dell'Allianz Arena di disputerà senza tifosi, e con l'ingresso degli addetti ai lavori drasticamente limitato. Nel quadro degli ottavi di finale di Champions, sono solo tre le gare previste al momento a porte aperte.

Bayern Monaco-Chelsea a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus, è ufficiale

Il Bayern Monaco, attraverso una comunicazione ufficiale divulgata anche sui social, ha annunciato che il match contro il Chelsea si giocherà a porte chiuse. Anche in occasione del confronto dell'Allianz Arena in programma mercoledì 18 marzo valido per il ritorno degli ottavi di Champions, saranno adottate restrizioni per limitare al massimo il rischio di nuovi contagi. Niente tifosi, e numero minimo indispensabile per gli addetti ai lavori. Il club bavarese ha già annunciato di essere pronto a rimborsare i biglietti.

Ottavi di Champions League, quali partite si giocheranno a porte chiuse

Bayern Monaco-Chelsea dunque si aggiunge alla lista delle altre partite degli ottavi di finale che si disputeranno a porte chiuse, ovvero Valencia-Atalanta, Barcellona-Napoli, Paris Saint Germain-Borussia Dortmund e Juventus-Lione. Il caso più particolare è senza dubbio quello dei bianconeri: in Italia tutte le competizioni sono state sospese fino al 3 aprile, con un'eccezione e una deroga per i match organizzati da organismi sportivi internazionali. Si giocheranno regolarmente a porte aperte e dunque davanti ai tifosi (a meno di cambi di programma delle prossime ore), RB Lipsia-Tottenham, Liverpool-Atletico Madrid, Manchester City-Real Madrid