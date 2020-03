L'emergenza Coronavirus ha colpito l'Italia e il mondo del calcio, che ha fermato i campionati fino al 3 aprile. Dopo le misure precauzionali annunciate ieri da alcuni club, che hanno chiuso i loro centri sportivi per qualche giorno e, di conseguenza, fermato tutte le attività; arrivano le prime decisioni sui singoli: l'allenatore del Cagliari Walter Zenga è in quarantena precauzionale. A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport. Il neo-tecnico del club sardo alloggerà nel centro sportivo di Assemini per le prossime due settimane e non potrà uscire da lì per motivi di prevenzione.

L'ex portiere di Inter, Sampdoria e della Nazionale non ha i sintomi del virus ma, secondo quanto disposto dalla Regione Sardegna, chi proviene dalla rossa deve evitare contatti sociali e mettersi a disposizione per i controlli sanitari. L'ex Uomo Ragno potrà dirigere regolarmente gli allenamenti della sua squadra, viste le buoni condizioni d salute e l'assenza di patologie. Nel centro sportivo del Cagliari resteranno anche il direttore sportivo, Marcello Carli; il vice allenatore, Max Canzi; il tattico, Gianni Vio; e il vice-allenatore della Primavera, Alessandro Agostini.

Cagliari, sospesi gli allenamenti fino al 14 marzo

Il club sardo ieri ha deciso di sospendere gli allenamenti della prima squadra fino al 14 marzo. La decisione è stata presa a seguito dello stop dei campionati e di tutte le attività sportive deciso dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza Coronavirus. Proprio con la società rossoblù anche altre squadre ieri hanno comunicato la chiusura dei centri sportivi fino al prossimo weekend. Inoltre il Cagliari, così come molte altre società, si era già mosso per mettere in atto delle misure contenitive per proteggere i suoi dipendenti e in merito alle attività della società a tutti livelli.