Anche la Bundesliga si arrende all'emergenza Coronavirus. Il calcio tedesco si fermerà fino al 2 aprile ma le gare del prossimo weekend si giocheranno a porte chiuse. È questa la decisione presa dalla Federcalcio tedesca, in seguito ad una conference call che ha visto coinvolti tutte le parti più importanti, che ha reso noto come la sospensione dei campionati sarà effettiva solamente a partire da martedì Bundesliga e 2.Bundesliga non seguiranno gli esempi degli altri principali campionati calcistici europei ma andranno in campo lo stesso nel prossimo fine settimana prima dello stop per la diffusione del Covid-19. L'obiettivo primario della federazione sarebbe quello di portare a conclusione la stagione e cercar di non danneggiar alcun club.

Nonostante si vada in campo regolarmente nel fine settimana che sta per arrivare, non si giocherà la partita tra Hannover 96 e Dynamo Dresda perché due giocatori della squadra di casa sono risultati positivi al Coronavirus e sono state sospese tutte le attività del club: si tratta di Timo Hubers e Jannes Horn.

Il comunicato

La nota ufficiale da parte della Federazione tedesca in merito alla sospensione e alle gare del prossimo weekend: