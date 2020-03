Una bella iniziativa da parte del Parma per stare accanto al personale sanitario (dai medici agli infermieri) che in questi giorni di emergenza nazionale per il Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) lavora senza sosta, affrontando turni "massacranti" per fare fronte all'epidemia. Un lavoro prezioso ma oscuro (perché lontano dalle luci della ribalta e dalle polemiche in senso al mondo del calcio italiano) portato avanti con diligenza anche dai ricercatori e altri operatori del settore.

"Squadra più forte di Parma", così li ha definiti il club emiliano nel comunicato che annuncia una donazione e – al tempo stesso – una raccolta fondi per coloro che chiama "eroi quotidiani" e ai quali la società ha voluto far sentire la propria vicinanza in "modo concreto e tempestivo".

Per questo motivo il Parma Calcio 1913 questa mattina ha donato 25.000 € al Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, con la finalità di dare un aiuto concreto per affrontare la complessa situazione sanitaria attuale. Anche i nostri dirigenti, tecnici e calciatori si stanno mobilitando per dare un contributo tangibile a titolo personale. Tutti con lo stesso scopo: scendere in campo al fianco della squadra più forte di Parma, aiutando in maniera attiva e propositiva tutte quelle persone di tutti i reparti dell’Ospedale di Parma che stanno lavorando insieme senza sosta e dietro le quinte per affrontare una situazione difficile.

Un esempio, il primo passo, il tam tam che chiama all'adunata tifosi, addetti ai lavori, sponsor del club gialloblù, appassionati e cittadini di Parma perché contribuiscano alle donazioni che possono essere effettuate con bonifico bancario all’IBAN IT 39 R 03069 12765100000046031 – Causale: La squadra più forte di Parma – Reparto Malattie Infettive