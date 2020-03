Coronavirus, Basilea-Eintracht di Europa League non si giocherà

L’Europa League fa i conti con l’emergenza Coronavirus. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha deciso che non si giocherà il match tra il Basilea e l’Eintracht Francoforte in programma il prossimo 19 marzo. Non ci sono i margini anche per una disputa del confronto a porte chiuse.