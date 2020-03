E' ufficiale: anche il Torneo di Viareggio non si disputerà causa emergenza da Coronavirus. A comunicarlo è stato il l presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi che ha però anche provato a rassicurare sulla situazione: "La manifestazione è momentaneamente sospesa, ma è nostra intenzione disputarla quando ci saranno le giuste condizioni"

Comunicato ufficiale: sospensione del Torneo

Niente Coppa Carnevale 2020, al momento. L'organizzazione ha deciso di seguire alla lettera le direttive presenti nell'ultimo Decreto di Governo ad argomento Coronavirus e ha sospeso la manifestazione. L'intento è di riorganizzarla il prima possibile per non saltare il 72° appuntamento di uno dei più prestigiosi e storici appuntamenti del calcio giovanile internazionale e quindi si attenderanno le nuove disposizioni ministeriali per poter programmare una nuova data.

Quando era in programma il Viareggio

Il Torneo di Viareggio era in programma dal 16 marzo al 30 marzo, in pieno ‘periodo di divieto' per ohni manifestazione sportiva, ‘inibita' dal Dpmc fino al prossimo 3 aprile. La motivazione forte è la solidarietà a tutto il sistema sanitario nazionale, senza dover gravare ulteriormente in una situazione di chiara ed effettiva emergenza.

La ‘promessa' del presidente Palagi

Il presidente Palagi ha evidenziato come la scelta non sia stata automatica, ma raggiunta dopo una serena analisi della situazione: "Abbiamo prima vagliato tutte le opzioni, ma quella del rinvio è sembrata la più naturale e di buon senso. Ma la 72a edizione del Viareggio si farà, siamo già al lavoro per riorganizzare il tutto".