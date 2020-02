L'allarme Coronavirus non sembra voler dar pace l'Italia e la Serie A. Dopo i rinvii della scorsa settimana, stamane è arrivata la decisione di spostare altre cinque partite del 26a giornata di Serie A ma resta a rischio anche Sampdoria-Verona. Le uniche gare che verranno disputate saranno quelle che si giocheranno al centro e al Sud. Dopo Lazio-Bologna, che ha portato momentaneamente in vetta i biancocelesti di Inzaghi, si giocherà stasera Napoli-Torino e domani i due incontri che non sono stati annullati sono Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma. Proprio la sfida tra i salentini e i bergamaschi è quella che sta facendo più discutere per l'arrivo in Puglia di centinaia di tifosi provenienti dalla Lombardia, la regione più colpita dall'emergenza: per questo motivo il comitato provinciale di ordine pubblico ha deciso di prendere delle misure di sicurezza per evitare il rischio di contagi.

Nell'incontro che c'è stato ieri sera a Lecce è stato deciso che i tifosi dell'Atalanta saranno sottoposti a termoscanner prima dell'accesso ai tornelli al settore ospiti, rispettando la procedura stabilita dai protocolli emanati dal Ministero della Salute in merito agli sbarchi negli aeroporti. Un provvedimento che, visto quanto successo nei giorni scorsi, non appare così strano per il momento che sta attraversando il nostro paese e il calcio italiano ma nei giorni scorsi la trasferta prima era stata aperta ai fans ospiti, poi chiusa e infine di nuovo aperta. Poca chiarezza anche in questo caso da parte delle istituzioni.

I tifosi organizzati non saranno a Lecce

La Curva Nord dell'Atalanta ha fatto sapere che boicotterà la trasferta di Lecce attraverso la pagina di Facebook ‘Sostieni la Curva': "Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto. In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi. Non siamo i burattini di nessuno quindi A LECCE NON CI SAREMO. La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto. Curva Nord Bergamo".

I gruppi organizzati bergamaschi lamentano il ritardo dell'apertura delle vendite, comprese quelle online sul circuito VivaTicket, dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Via del Mare" di Lecce e la sospensione temporanea in attesa delle conferme sul divieto di trasferta per l'emergenza Coronavirus, che poi non è arrivata.