Probabilmente ci saranno lo stesso conseguenze per la società del Brescia Calcio perché per il Giudice Sportivo varranno le immagini (e l'audio) dello stadio e il referto arbitrale. Il becero coro "Napoli Coronavirus" che si è alzato dagli spalti del ‘Rigamonti' venerdì sera in occasione della sfida interna contro il Napoli ha imbarazzato tutta Italia. Proprio nei giorni in cui si sta fermando anche lo sport lombardo per i continui casi di contagio e il dilagare della pandemia, quello slogan è sembrato del tutto fuori luogo.

L'insulto assurdo dagli spalti del Rigamonti

Se ne sono accorti anche gli stessi interessati che, a scoppio ritardato, hanno compreso la stupidità delle parole cantate verso gli avversari che sono andate ben oltre alla semplice voglia di irridere chi ti è di fronte, come accade spesso in tutti gli stadi. "Napoli Coronavirus" era andato subito oltre ogni limite e il solo averlo pensato e, poi, messo in atto avrebbe dovuto ottenere scuse immediate e senza spiegazioni. Ma si sa, il mondo del tifo è da sempre un emisfero a parte, guidato da logiche che i più non comprendono.

Le ‘scuse' dei tifosi bresciani

Così, anche il comunicato di ‘scuse' da parte dei tifosi del Brescia, non scontato e per questo motivo assolutamente accettabile, ha voluto però, in sè portare, un po' di mentalità ultrà, secondo cui tutto è lecito all'interno di uno stadio e per 90 minuti, riducendolo ad uno ‘scherzo': "Il nostro voleva solo essere uno sfottò goliardico con cori che ci sono da 50 anni a questa parte e che non hanno mai fatto del male a nessuno… Ci rendiamo conto però di avere sbagliato dato che il nostro Paese sta affrontando il possibile sviluppo di questo male e chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte"

Le sanzioni verso il Brescia Calcio

Il Brescia pero, rischia sempre e pesantemente. Il Giudice Sportivo potrebbe optare per una multa economica al club (magari tenendo conto di quest'ultima attenuate di scuse da parte della tifoseria) oppure provvedere in modo più pesante, con uno o più turni di stop per lo stadio bresciano, in base anche a ciò che l'arbitro avrà scritto a referto