Andreas Cornelius, bomber danese del Parma, si è reso protagonista involontariamente di un curioso episodio in occasione dell'ultimo match di campionato in casa del Sassuolo. Durante il classico riscaldamento pre-partita, il centravanti con una conclusione imprecisa ha colpito in pieno un tifoso della sua squadra che stava bevendo una birra nel settore ospiti. Cornelius, attraverso un video pubblicato sui canali social del club gialloblu si è scusato con lo sfortunato sostenitore, e per farsi perdonare lo ha invitato a bere qualcosa insieme.

Cornelius colpisce un tifoso con una pallonata prima di Sassuolo-Parma

Il centravanti del Parma Andreas Cornelius si è rivelato un vero e proprio cecchino (involontariamente). Nel corso del classico riscaldamento sul terreno di gioco del Mapei Stadium, prima del derby emiliano tra Sassuolo e Parma, il danese ha provato le conclusioni verso la porta avversaria. Una di queste però è finita sugli spalti, con il pallone che ha centrato in pieno un tifoso gialloblu che stava sorseggiando un bicchiere di birra. Lo stesso è volato per aria, bagnando il tifoso e le presone al suo fianco tra i sorrisi dei presenti. Un episodio che ha portato comunque fortuna alla formazione di D'Aversa che sì è imposta con il risultato di 1-0

Le scuse di Cornelius e l'invito al tifoso colpito dal pallone

Il Parma sui suoi profili social ha postato un video con le scuse di Cornelius al sostenitore gialloblu. Il bomber danese ha voluto riservare un invito particolare al malcapitato supporter: "Ciao questo video è per la persona che ho colpito durante il riscaldamento contro il Sassuolo, mi spiace prima di tutto, e ovviamente ti ripagherò la birra. Ci possiamo incontrare e bere qualcosa insieme, io certamente berrò un succo di mela e tu una birra".