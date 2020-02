L’emergenza Coronavirus è diventata il tema primario in Italia da diverse ore e dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di rinviare le attività sportive in programma nelle regioni Lombardia e Veneto, che ha toccato sia la Serie A che la Serie C, oggi è stato ufficializzato lo spostamento di altre cinque partite del turno infrasettimanale che si dovrebbe giocare il prossimo 26 febbraio. Si tratta di gare del Girone A e del Girone B: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia nel primo e L.R. Vicenza-Piacenza nel secondo.

Dopo le sospensioni comunicate ieri, con lo spostamento nel Girone A di Giana Erimio-Como e Lecco-Pro Patria e quelle del Girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi, ecco un'altra misura presa dalla Lega Pro in seguito al decreto governativo per provare a fermare il Coronavirus. La prima gara di Serie C era stata rinviata Piacenza-Sambenedettese nella giornata di venerdì, poi ieri sono arrivati anche i rinvii in Serie B, Ascoli-Cremonese, e in Serie A, per le gare previste in Lombardia e Veneto.

Il comunicato

Questa la nota stampa diffusa dalla Lega Pro pochi minuti fa: