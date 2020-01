Il Milan affronterà il Torino nella gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020 per cercare di conquistare la semifinale con la Juventus (12/2 e 4/3 le gare di andata e ritorno). I rossoneri vogliono proseguire il periodo positivo, sono cinque le gare senza sconfitte per il Diavolo, e approdare nel penultimo atto del "torneo della coccarda" sarebbe un ottimo viatico per il prosieguo della stagione. Dall'altra parte della barricata questa sera ci sarà una squadra ferita: il Toro sabato ha perso 7-0 in casa con l'Atalanta e vorrà riscattare la figuraccia con una grande prova a San Siro

Lo sfiduciato Piatek sfida l'orgoglioso Belotti

Questa sera potrebbe essere l'occasione per la sfida tra due bomber che stanno vivendo momenti diversi: il capitano granata Andrea Belotti stasera si troverà di fronte Krzysztof Piatek, che guiderà l'attacco dei rossoneri con un orecchio rivolto al mercato. Il polacco vive sempre di più nella sfiducia ed è finito in panchina dopo l'arrivo di Ibrahimovic: il numero 9 del Milan preferirebbe cambiare aria e sia Maldini che Boban stanno lavorando per questo. Per Piatek sono arrivate solo richieste di prestito, da parte del Tottenham e del Chelsea le ultime due; ma il club rossonero vorrebbe cercare di recuperare i 35 milioni di euro pagati solo un anno fa. Al fianco dell'ex Genoa StefanoPioli lancerà dal primo minuto Ante Rebic che con due gol ha regalato 6 punti pesanti nelle ultime due gare.

In casa Torino c'è voglia di scendere in campo per riscattare la debacle di sabato sera: la disfatta contro l'Atalanta non è semplice da cancellare ma la possibilità di trovare la Juventus in semifinale rappresenta uno stimolo in più per i ragazzi di Walter Mazzarri. Tra squalificati (Meité) e indisponibili (Ansaldi, Baselli, Zaza ed Edera), la formazione è praticamente obbligata e il turnover sarà davvero limitato.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Pasqua.