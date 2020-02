Juventus-Milan negata ai tifosi del Milan. Mercoledì prossimo, 4 marzo, all'Allianz Stadium di Torino si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia (ore 20.45). Porte aperte ma solo per i "piemontesi", sbarrate per quanti arrivano dalla Lombardia. Via libera solo per i residente nella Regione: è questa la linea emersa nel corso del vertice con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio: un escamotage adottato per far sì che l'incontro possa disputarsi alla presenza del pubblico e che fa molto discutere.

La decisione presa per l'emergenza Coronavirus

È uno degli effetti dell'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) sul campionato di Serie A e sul calendario degli eventi del calcio italiano. Perché non utilizzare un criterio unico e uguale per tutti? Perché non giocare tutte le partite nelle zone a rischio a porte chiuse? Una soluzione che aumenta la confusione sulla gestione del momento e solleva forti perplessità sulle scelte organizzative fatte da Federazione e Lega Calcio.

Calendario ingarbugliato per i rinvii e recuperi

Il rinvio del big match per lo scudetto tra bianconeri e Inter (in programma domenica sera), di altre quattro gare in calendario ha alimentato polemiche e ingarbugliato la matassa di date e recuperi da incastrare in un lasso di tempo brevissimo, prima dell'Europeo 2020.

Dove si gioca la finale di Coppa Italia? Sede incerta

La stessa sede della finale di Coppa Italia diventa incerta a causa dei tempi di consegna dell'Olimpico previsti per il Trofeo continentale (non oltre il 18 maggio) che già avevano costretto tanto la Lazio quanto la Roma a giocare le ultime gare fuori casa. La vincente tra Juventus e Milan (all'andata finì 1-1) sfiderà Napoli o Inter (a San Siro s'impone la squadra di Gattuso per 1-0) e lo farà il 20 maggio, visto che al giorno 13 sono stati rinviati i recuperi della 26a giornata di Serie A, a cominciare proprio dal derby d'Italia