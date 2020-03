Coppa Italia, gli arbitri: Rocchi in Juventus-Milan, Doveri in Napoli-Inter

Rocchi per Juventus-Milan (Mariani al Var) e Doveri per Napoli-Inter (Irrati al Var), sono gli arbitri designati per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Le due partite si giocano il 4 e 5 marzo a porte aperte ma con le limitazioni imposte dal decreto governativo a causa dell’emergenza Coronavirus.