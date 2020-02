Dove si giocherà la finale di Coppa Italia? Se credete che la risposta sia lo stadio Olimpico di Roma, vi sbagliate. Impossibile che, come ogni anno, teatro della sfida per l'assegnazione del trofeo sia l'impianto capitolino. Il motivo? Bastare dare un'occhiata a cosa è accaduto nella giornata odierna per la decisione di rinviare Juventus-Inter e altre 4 partite della 26sima giornata di campionato al prossimo 13 maggio.

Un cambio di programma causato dall'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione) che ha avuto un effetto dirompente sul calendario degli eventi agonistici fino al termine della stagione. Una variazione così drastica che, al netto delle prescrizioni in previsione di Euro 2020, ha ingarbugliato ulteriormente la matassa di date e incontri.

Perché la finale di Coppa Italia non si può giocare a Roma

Perché la finale di Coppa Italia non può giocarsi il 20 maggio (data indicata in queste ore) a Roma? L'Olimpico deve essere consegnato alla Uefa entro il 18 maggio in vista del Campionato Europeo che, proprio nella Capitale, vivrà il primo atto ufficiale: il 12 giugno, infatti, ad aprire la kermesse continentale sarà la partita tra la Turchia e la Nazionale di Roberto Mancini. E proprio la necessità di rispettare gli accordi presi con la Uefa ha fatto sì che il calendario della Serie A prevedesse che, tanto la Roma quanto la Lazio, disputassero l'ultima gara del campionato (24 maggio) fuori casa. Particolare che conferma tutte le incertezze su quale sarà la sede della prossima finale di Coppa Italia.

Dal Meazza al San Nicola, le possibili sedi alternative

Detto della "nuova" data (20 maggio) nel "calendario a fisarmonica", quando si saprà dove si giocherà la finale? Alla luce di quanto sta accadendo occorrerà qualche giorno ancora per trovare una soluzione alternativa. Non è detto che non possa essere lo stesso Olimpico a ospitare l'evento, in ogni caso tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe lo stadio di San Siro. Emergenza permettendo, il ‘Meazza’ potrebbe essere la prima scelta al riguardo ma ci sono altre opzioni come come l’Olimpico di Torino, il San Paolo di Napoli o il San Nicola di Bari.