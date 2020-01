La Lega di Serie A dopo la conclusione dei quarti di finale ha reso note date e orari delle semifinali di Coppa Italia, che si giocheranno sulla doppia sfida. Le partite tra l'Inter e il Napoli si disputeranno il 12 febbraio e il 5 marzo, mentre quelle tra il Milan e la Juventus si giocheranno il 13 febbraio e il 4 marzo. L'orario d'inizio per tutte le partite sarà le 20.45.

Date e orari delle semifinali di Coppa Italia

La Lega ha ufficializzato le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia, dopo i successi del Milan e dell'Inter che hanno raggiunto Napoli e Juventus che avevano strappato la qualificazione la scorsa settimana. La semifinale della parte alta del tabellone, quella che disputeranno l'Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gattuso, si giocheranno mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 allo Stadio San Siro e giovedì 5 marzo invece al San Paolo, allo stesso orario. Il Milan di Ibra invece affronterà la Juventus, la squadra con il maggior numero di successi in questa manifestazione, il 13 febbraio in casa e il 4 marzo invece all'Allianz Stadium di Torino. Le squadre che passeranno il turno si affronteranno nella finalissima dell'Olimpico in programma mercoledì 13 maggio, con calcio d'inizio alle 20.45.

Inter-Napoli , le date delle semifinali: 12 febbraio (a San Siro ore 20.45) e 5 marzo (al San Paolo, ore 20.45).

, le date delle semifinali: 12 febbraio (a San Siro ore 20.45) e 5 marzo (al San Paolo, ore 20.45). Milan-Juventus, le date delle semifinali: 13 febbraio (a San Siro, ore 20.45) e 4 marzo (all'Allianz Stadium ore 20.45).

Cambiano anche date e orari di due partite della Serie A.

Con il passaggio del turno dell'Inter e l'uscita di scena della Fiorentina si modifica anche il programma della 27a giornata. La partita tra Fiorentina e Brescia si giocherà alle ore 12.30 e non più alle 15, cambio diametralmente opposto per Inter-Sassuolo che passa dalle 12.30 alle 15.