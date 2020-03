Juventus-Milan è stata rinviata a data da destinarsi. La semifinale di Coppa Italia in programma per mercoledì 4 marzo a Torino (ore 20.45) è stata cancellata al termine del vertice in prefettura. Si è così passati dalla possibilità che la gare si giocasse a porte chiuse all'ipotesi porte aperte ma con delle limitazioni (ingresso permesso solo ai residenti in Piemonte, vietato a coloro che arrivano da Regioni come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna oppure dalle province di Pesaro/Urbino, Savona).

Il comunicato della Prefettura. Opzione quest'ultima caduta definitivamente quando nella tarda serata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale che annunciava l'impossibilità di disputare il match in seguito a "misure precauzionali" e alla necessità di evitare "assembramenti massivi" in questo particolare momento di emergenza per il Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie).

Cosa accadrà invece in occasione dell'altra semifinale, Napoli-Inter? Non ci sono contro-indicazioni al riguardo né rischio che la partita possa subire la stessa sorte di Juventus-Milan. Anzi nei giorni era stato l'assessore allo Sport del Comune partenopeo a chiarire come non vi fossero pericoli che si giocasse a porte chiuse. Dunque, ci sarà regolarmente il fischio d'inizio dell'arbitro Doveri giovedì 5 marzo alle 20.45. Allo stadio San Paolo sono attesi 50 mila spettatori per spingere la squadra di Gattuso alla qualificazione dopo la vittoria per 1-0 nell'andata a San Siro.

Il comunicato del Napoli sull'emergenza Coronavirus

La società partenopea ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una sorta di comunicato/raccomandazione nel quale ricorda ai propri tifosi di seguire con attenzione le disposizione del Consiglio dei Ministri in materia di spostamenti in trasferta nelle regioni e nelle province a rischio per i casi di contagio.