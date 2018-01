Nemmeno il tempo di festeggiare il Capodanno che per le squadre di Serie A è già tempo di rimettersi al lavoro in vista della Coppa Italia e del campionato. Domani, martedì 2 gennaio ore 20.45 (in diretta tv su Rai Uno), tocca a Napoli-Atalanta essere di scena nei quarti di finale mentre mercoledì (sempre alle ore 20.45) la Juventus avrà di fronte nel derby di Tim Cup il Torino privo dell'infortunato Belotti. Tra venerdì e sabato, invece, si accenderanno di nuovo i riflettori per la 20a giornata, l'ultima prima della sosta programmata.

Chi vince incontra la Juve o il Torino.

La vincente di Napoli-Atalanta accederà alla semifinale di Tim Cup che si articola su un doppio confronto (andata e ritorno) e incrocerà la formazione che uscirà vincitrice da Juventus-Torino. L'altra semifinale è già definita: Lazio-Milan.

Le scelte di Sarri e Gasperini.

Turnover è la parola d'ordine che spingerà Sarri e Gasperini a presentare nella sfida del San Paolo due squadre in parte cambiate per risparmiare energie in previsione dei prossimi impegni di campionato: azzurri di nuovo in casa contro l'Hellas Verona, più difficile il compito dei bergamaschi attesi dalla trasferta dell'Olimpico contro la Roma.

Qui Napoli. La prima novità tra le fila dei partenopei è la presenza di Sepe al posto di Pepe Reina mentre in difesa dovrebbe toccare a Chiriches affiancare Koulibaly e potrebbe esserci spazio anche per Maksimovic. Sulla corsia mancina torna Mario Rui, assente a Crotone per squalifica. A centrocampo ci saranno sicuramente Diawara (al posto di Jorginho) e Zielinski (con Allan in panchina a rifiatare) con Rog che può entrare a gara in corso. Intoccabile il capitano, Hamsik. In attacco, per quanto Ounas abbia voglia di mostrare di che pasta e fatto, Sarri dovrebbe confermare il tridente con Insigne, Mertens e Callejon.

Qui Atalanta. Gasperini ritrova Caldara in difesa e Berisha fra i pali ma deve rinunciare a Palomino e a Petagna, entrambi usciti malconci dall'ultima sfida di campionato contro il Cagliari. Sulla fascia destra possibile l'inserimento di Castagne, mentre sulla trequarti giocherà Cristante (Kurtic è squalificato) alle spalle della coppia di attaccanti formata da Gomez e Cornelius.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta.